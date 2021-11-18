Историк оценил вероятность военного конфликта с Украиной

Война с Украиной может начаться в любой момент, на это указывает нарастающая воинственная риторика и группировка войск на границах государств, заявил военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что катализатором может стать практически любое происшествие, особенно с учетом того, что маленькая победоносная война отчасти выгодна и самой России.

За что боролись

Юлин уверен, что Украина и Россия подходят к логическому завершению того, к чему вели все эти годы воинственная риторика, гонка вооружений и «бряцание оружием». По его словам, две страны находятся на самой границе серьезного военного конфликта и то, насколько он разрастется, будет зависеть только от политических линий его участников.

«Война может начаться буквально в любой момент: войска не разведены, ни одна из сторон не прикладывает ни малейшего усилия к решению вопроса мирным путем, украинская официальная риторика строится на том, что страна обязательно восстановит свою власть на Донбассе. Так что вероятность открытого конфликта, действительно, очень высокая. А поводом здесь может стать что угодно. Например, появится на территории Крыма, который Украина считает своим, какой-нибудь английский эсминец. Мы попытаемся его задержать — вот и формальный повод для войны», — описал один из вариантов развития событий Юлин.

Еще более сложной и опасной ситуацию делает то, что, как отметил эксперт, война не ограничится противостоянием двух стран: НАТО уже открыто заявляет о готовности вмешаться в надвигающийся конфликт.

«Если Украина начнет проигрывать России, вмешательство НАТО неизбежно. Так что ситуация сейчас крайне серьезная. Кроме того, и нашей стране в определенной степени выгодно это противостояние: маленькая победоносная война помогла бы отвлечь внимание от ряда внутренних проблем», — заключил военный историк.

