В российском городе вспышка инфекции привела к заболеванию 1340 школьников

В Элисте у 1340 школьников зафиксировали вирусную инфекцию с признаками ОРВИ. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по республике Калмыкия, главный санитарный врач региона Джангар Санджиев. Его слова передает ТАСС.

«В Элисте — вспышка вирусной инфекции с признаками ОРВИ, пока неизвестной этиологии среди школьников. Мы, эпидемиологи, предполагаем, что у детей энтеровирус», — сказал Санджиев.

Он отметил, что точный диагноз определят в лаборатории, на данный момент у детей взяты анализы. Главный санитарный врач региона предположил, что вирус был занесен в Калмыкию из Москвы за время двухнедельных каникул.

За прошедшую неделю эпидемиологический порог в Элисте среди школьников оказался превышен на 10 процентов. Однако на данный момент учеников не отправят на дистанционное обучение, так как для этого нужно превышение эпидпорога в 20 процентов среди учащихся школы.

Ранее в нескольких поселках Тюменской области из-за вспышки птичьего гриппа объявили режим чрезвычайно ситуации. Отмечается, что вирус был зафиксирован на местной птицефабрике.