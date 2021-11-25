Крупнейшую сеть супермаркетов в США признали виновником наркотического кризиса

Федеральный суд США в городе Кливленд, в штате Огайо, признал сеть аптек, принадлежащую американской компании Walmart, владельцу крупнейшей в мире сети оптовых и розничных магазинов, виновной в опиоидном кризисе в стране. О решении суда сообщил телеканал NBC News.

Суд Кливленда постановил, что аптечная сеть Walmart, а также сети компаний CVS и Walgreens, безответственно распространили огромные объемы обезболивающих препаратов на опиоидной основе по меньшей мере в двух округах штата Огайо. Это привело к настоящей эпидемии среди жителей регионов, которые принимали обезболивающие препараты в качестве наркотических веществ. Суд также признал, что это привело к многочисленным смертям граждан от передозировки лекарствами, а также принесло округам потери в размере примерно одного миллиарда долларов (74,5 миллиарда рублей).

Округа также смогли доказать суду, что продажа лекарств, содержащих наркотические вещества, в аптечных сетях компании Walmart усугубила опиоидный кризис в США и создала опасность для общества. Так, в округе Трамбулл в период с 2012 года по 2016 год было продано около 80 миллионов таблеток по рецепту (на каждого жителя, таким образом, приходилось по 400 таблеток). В округе Лейк за этот же период было продано около 61 миллиона таблеток.

Из-за слабого контроля властей США в отношении распространения опиоидных анальгетиков и недостаточно действенных наказаний со стороны самих фармацевтов резко выросло потребление подобных препаратов. По данным американских ведомств, в период с 1999 года по 2017 год в стране от передозировки опиоидами скончались около 700 тысяч человек.

Аптечная сеть Walmart опровергала обвинения, заявляя, что компания приняла все необходимые меры для контроля оборота обезболивающих веществ. При этом представители аптечной сети компании CVS заявили, что они категорически не согласны с приговором и подадут апелляцию на решение суда.

Ранее виновными в опиоидной эпидемии в США признавались только фармацевтические компании. Суда вынес первое подобный приговор в отношении аптечных сетей, принадлежащих частным компаниям. Окончательное решение по возможным штрафам и компенсациям в связи с деятельностью аптечных сетей Walmart, CVS и Walgreens в штате Огайо суд Кливленда вынесет весной 2022 года.