Азербайджанские саперы рассказали о необычных армянских минах-ловушках

Азербайджанские военные в ходе разминирования наткнулись на мины в водопроводных трубах

Армянские военные оставили мины-ловушки для азербайджанских саперов, заявил операционный менеджер Агентства по разминированию Азербайджана Эхтирам Джафаров. Об этом сообщает Telegram-канал «Карабах Сегодня».

«Внутри и около водопроводных труб армяне установили небольшие мины, которые, на первый взгляд, кажутся какими-то необычными предметами, отчего и привлекают к себе внимание», — рассказал Джафаров. Такие мины заложены на территории Агдамского и Физулинского районов, где на них и наткнулись азербайджанцы.

Материалы по теме «Было очень страшно» 30 лет назад в СССР начались межэтнические конфликты. Какими их запомнили очевидцы и участники? «Нужна была большая кровь» Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам

По его словам, такой метод минирования является запрещенным нормами международного гуманитарного права. Из-за этого саперам в ходе разминирования приходится действовать максимально осторожно, а также существенно повышается риск гибели людей.

«Мы обращаемся к лицам, участвующим в строительных работах, и просим быть осторожными на этих территориях, пользоваться только определенными, очищенными от мин дорогами», — призвал Джафаров своих соотечественников быть внимательнее и в случае обнаружения мины обращаться в МЧС Азербайджана. Работы по разминированию пока продолжаются.

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко рассказала, что Армения и Азербайджан пришли к согласию относительно использования общего источника для демаркации государственной границы. Таким источником станут советские карты из архивов Министерства обороны России.