Армения и Азербайджан расчертят новые границы по советским картам

Демаркация армяно-азербайджанской границы пройдет по советским картам из Министерства обороны России. Стороны согласились использовать именно этот источник для того, чтобы расчертить новые границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова передает сайт СФ.

«Россия предложила содействие, учитывая, что карты советского периода хранятся только у нас в министерстве обороны. Они выверенные, точные и определяют точные границы между Арменией и Азербайджаном. Вести переговоры можно уверенно на основании этих карт», — заявила Матвиенко на встрече со спикером азербайджанского парламента Сахибой Гафаровой.

Председатель верхней палаты российского парламента также назвала основную задачу России, Армении и Азербайджана в ходе нынешних переговоров. По ее мнению, главной целью является определение границы таким образом, чтобы ни у кого не возникало желания возобновлять боевые действия. Гафарова согласилась с Матвиенко.

Из-за проблем с демаркацией границы на южном участке недавно случилось боевое столкновение. По просьбе Еревана Россия вмешалась в дело, и после звонков министра обороны России Сергея Шойгу конфликт удалось прекратить. Однако вопрос с определением границ остался.

Ранее министры иностранных дел Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили процесс урегулирования в Карабахе по телефону. Главы внешнеполитических ведомств увидели возможность окончательно решить вопрос путем мирных переговоров в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.