Пашинян высоко оценил роль России в обеспечении безопасности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил роль России в обеспечении безопасности республики и вклад российских миротворцев в поддержании мира в Нагорном Карабахе. Об этом пишет РИА Новости.

Политик назвал Россию стратегическим партнером Армении. Также он прокомментировал критику в адрес ОДКБ в связи с ее позицией по конфликту в Карабахе. По словам Пашиняна, Ереван не будет рассматривать возможность выхода из этой организации. Он отметил, что ОДКБ является каналом и площадкой не только многостороннего сотрудничества, а также стратегических отношений с Москвой.

Премьер-министр Армении подчеркнул, что Россия является дружественной, союзнической страной и для Азербайджана, в связи с чем она пытается найти решения проблемы в регионе несиловыми средствами. «Мы желаем, чтобы наши союзники и партнеры использовали политические рычаги для защиты наших совместных интересов», — заявил Пашинян.

Ранее Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонный разговор и обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе. Вместе с тем премьер-министр Армении поблагодарил российского лидера «за активные посреднические усилия» в рамках мирного урегулирования. Помимо этого, политики обсудили стабилизацию обстановки в регионе.

