В Кремле анонсировали трехстороннюю встречу по Карабаху

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились провести трехсторонние переговоры по Карабаху 26 ноября в Сочи. Это анонсировали в пресс-службе Кремля, пишет РИА Новости.

Уточняется, что встреча состоится по инициативе российского лидера. Она будет приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года. Также в этот день Владимир Путин проведет отдельные беседы с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

В ходе переговоров планируется рассмотреть дальнейшие шаги по укреплению стабильности мирной жизни в Нагорном Карабахе, а также уделить внимание вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.

Ранее Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонный разговор и обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе. Вместе с тем премьер-министр Армении поблагодарил российского лидера «за активные посреднические усилия» в рамках мирного урегулирования. Помимо этого, политики обсудили стабилизацию обстановки в регионе.