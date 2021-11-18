Путин о конфликте Армении и Азербайджана: ситуация в регионе до конца не успокоилась

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Трансляция выступления главы государства на коллегии МИД доступна на YouTube-канале «RT на русском».

«Год назад благодаря посредническим усилиям России был остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Однако недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе все еще до конца не успокоилась. Для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента как гаранта режима прекращения огня и безопасности мирного населения», — заявил Путин.

Он добавил, что также возрастает роль российской дипломатии в урегулировании спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией.

16 ноября на границе Сюникской области Армении и Кельбаджарского Азербайджана вспыхнули бои. Стороны обвинили друг друга в эскалации. Погибли несколько человек с обеих сторон. В тот же день обстановка стабилизировалась.

18 ноября министерство обороны Армении сообщило о новой перестрелке на границе с Азербайджаном, на этот раз в Тавушской области.