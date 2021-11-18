Бывший СССР
 
Последние новости
Зеленский ввел санкции против 23 россиян
Курс лиры рекордно обвалился на фоне решения ЦБ
Хромченко оторопела от совета врача увеличить грудь героине «Модного приговора»
В Греции гуманитарных работников обвинили в шпионаже для помощи нелегалам
Раскрыты причины задержания ФСБ главы собственной безопасности полиции в Чите
Гендиректор МХАТ рассказал о финансовых проблемах и сокращении штата театра
Справлявший нужду пьяный россиянин выстрелил в ехавшего мимо водителя
В Белоруссии заявили об усиленной разведке НАТО на границе
Фармаколог рассказал о приоритетном способе борьбы с COVID-19
Российский миллиардер обвинил Центробанк во вранье
Новости партнеров
Прослушать новость

Пашинян оценил предложения России по демаркации границы

Пашинян: все предложения Москвы по границе с Азербайджаном приемлемы для Еревана
Перейти в «Мою Ленту»
Никол Пашинян
Никол Пашинян
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал приемлемыми предложения России по демаркации границы с Азербайджаном. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает News.am.

Пашинян на заседании правительства напомнил, что накануне выступал в парламенте, где сообщил, что с мая Москва сделала три предложения по демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном. Все они являются приемлемыми для Еревана.

«После моего вчерашнего заявления Министерство обороны РФ выступило с предложениями относительно подготовительного этапа демаркации и делимитации. Я хочу подтвердить, что эти предложения для нас приемлемы», — оценил ситуацию Пашинян.

Премьер попросил министра обороны Сурена Папикяна уточнить детали с российским коллегой. «И попытаемся реализовать предложения в рамках и на основе предложений, сделанных РФ», — заключил премьер-министр.

Осенью 2020 года случилась война между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), которую поддерживает Армения. Баку вернул контроль над некоторыми территориями, потерянными в начале 1990-х. В результате де-факто появилась новая армяно-азербайджанская граница. Однако Ереван утверждает, что азербайджанские войска нарушают ее и продвигаются дальше вглубь армянской территории.

16 ноября на границе произошли бои, в результате которых погибли несколько человек с двух сторон. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Армения сообщила о новой перестрелке на границе с Азербайджаном
Пашинян предложил Азербайджану заключить мирный договор
Захарова прокомментировала бои на границе Армении и Азербайджана
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0611 октября

«Поставили русского медведя»

В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
10:3017 ноября

Азербайджан подсчитал число погибших и раненых в боях на границе

10:0417 ноября

В Армении уточнили данные по пострадавшим в результате столкновения на границе

09:3317 ноября

В Таджикистане стартовали учения спецназа ОДКБ

Бывший СССР00:08 5 октября

Американцы 40 лет пытались сокрушить СССР.

Почему развал Союза стал для них ударом?
09:0917 ноября

Поляки заподозрили белорусских силовиков в участии в штурме границы

07:5917 ноября

Три человека погибли при взрыве газового баллона в Казахстане

07:5017 ноября

Россиянина 20 лет удерживали в рабстве в Казахстане

Бывший СССР00:01 3 октября

«Не забывайте, кто вы тут»

В Казахстане объявили войну русскому языку. Почему его считают угрозой для страны?
07:4517 ноября

Депутат Рады рассказал о плане Запада по остановке «Северного потока-2»

03:0817 ноября

На Украине заявили о возможности России добиться признания Крыма со стороны ЕС

02:4717 ноября

Врачи назвали нецелесообразным лечение Саакашвили в тюремной больнице

Россия
Трехмесячный младенец в России получил полное поражение легких из-за COVID-19
«Наряд приезжал, а у нас — шум, гам, портвейн»
 
Раскрыты подробности отравления россиянина после отпуска в Египте
Ростовская область построит линию современного скоростного трамвая
«Единая Россия» разработает предложения по развитию генетических технологий
Все материалы
Мир
«Самцы — это ошибка природы»
Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
«Из белых делают козлов отпущения»
Как борьба с расизмом раскалывает Америку и ведет ее к гражданской войне?
Вот — правый поворот.
Кого в Европе называют наследниками Гитлера и почему из-за них общество оказалось на грани раскола
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии увидели в звонке Меркель признаки здравомыслия ЕС
«Они скорее умрут в Европе, чем вернутся домой»
Как мигранты на границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии
На Украине назвали распад России делом одного поколения
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Армения сообщила о новой перестрелке на границе с Азербайджаном
Опубликовано расследование об аресте 33 российских наемников в Минске.
В подготовке операции участвовал лично Зеленский
Украина сообщила о трехуровневом плане сдерживания России
Все материалы
Экономика
Стоимость сала на Украине рекордно возросла
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Россиян предупредили о новом способе мошенничества в интернете
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
В России задумались о налоге на домашних животных
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Сбер первым в России представил цифровые приложения для отраслей
Все материалы
Силовые структуры
«Это невиданное преступление»
Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
Друзья навек.
Роботы и дроны готовы взять на себя всю грязную и тяжелую работу. Но чем тогда займутся люди?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Футболист заявил о похищении женой и попал в тюрьму
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
В Госдуме оценили драку из-за российского флага во время матча сборной Украины
«При нормальной погоде был бы другой матч»
Как сборная России упустила прямую путевку на ЧМ-2022 из-за нелепого автогола
Появились подробности нападения тестя Кокорина на главу крупной IT-компании
Тесть Кокорина объяснил нападение на главу крупной IT-компании
Брата Хабиба Нурмагомедова этапируют из Москвы в Дагестан.
Бойцу грозит десять лет тюрьмы за наезд на полицейского
Все материалы
Культура
Сценарист фильма «Ржавчина» подала в суд на Болдуина из-за стрельбы
Коррозия металла.
Зачем Ридли Скотт снял рыцарскую драму с Мэттом Дэймоном и перекрашенным в блондина Беном Аффлеком?
Брэдли Купер впервые ответил на слухи об измене Ирине Шейк с Леди Гагой
Новые пространства культуры.
О модельных муниципальных библиотеках
На Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд 125 человек
Партнерский материал
Ковид: начало. Почему пандемии было не избежать. Премьера.
Телеканал RTVI выпустил фильм о жизни и борьбе с вирусом
Звезда «Гарри Поттера» прокомментировала съемки спецэпизода
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач назвал три самых полезных для диабетиков продукта
«Мир должен очнуться»
Чем на самом деле опасны соцсети и как они продают доступ к умам миллиардов людей
Мать показала счет за роды в больнице и удивила зрителей суммой
Малышева рассказала о неожиданных свойствах свинины
Хозяйка популярного пса из мемов воссоздала в жизни вирусную шутку с собакой
Бенефис Евгения Петросяна на сцене Московского государственного театра эстрады. Евгений Петросян (справа) и писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. «Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так»
Умер сатирик Виктор Коклюшкин. Чем он запомнится россиянам?
Все материалы
Ценности
Россиянин купил поддельный Louis Vuitton на AliExpress и едва не попал в тюрьму
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Блондинки вышли из моды у молодежи
Мужчины посетили премию MTV в женских юбках и платьях
Рекламная фотосессия «Москвича-407» на ВДНХ, 1961 год«Она никогда не теряла азарта»
Советская модель покорила Европу. Как она променяла карьеру на личную жизнь?
Леди Гага посетила премьеру фильма о Gucci в старом платье его конкурента
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Женщина решила попробовать новый для себя товар и разбогатела
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Девушка нашла необычный способ отомстить бывшему возлюбленному
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Диетолог назвал способ меньше есть и быстрее похудеть
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой.
Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
Диетолог перечислила вызывающие внезапную усталость продукты
Все материалы
В российской линейке Honda осталась только одна модель
Не только Rapid и Polo: бюджетные модели группы Volkswagen не для нас
Доступные модели Volkswagen Group со всего мира
Объявлены финалисты конкурса «Американский автомобиль года»
Вы о них не знали: экзотические азиатские кроссоверы
Mitsubishi Xpander, Mahindra XUV700, Tata Nexon и другие
Представлен огромный электрокар Kia EV9
«Поехали 2021»: на чем можно отправиться в самое отчаянное путешествие
Мотоциклы для путешествий и плавающие автомобили
Hyundai показала концепт будущего флагмана с «гостиной» в салоне
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Он бредил открытиями»
Российский адмирал шел на все, чтобы покорить Дальний Восток. Какой вышла манга о нем?
«Барбаросса, сброшенная с рельсов»
Как битва под Смоленском сорвала главный план Гитлера?
В России поставили первый спектакль о снежном барсе
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
На пути к Белому морю.
Почему Карелия — лучший регион для рафтинга в России?
В Дагестане возродят созданный в 50-х клуб альпинизма
«Сложно? Да. Стоит ли оно того? Однозначно!»
Самые интересные и экстремальные места для дайвинга в России
Все материалы