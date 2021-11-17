Захарова прокомментировала бои на границе Армении и Азербайджана

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова во время брифинга 17 ноября прокомментировала боевые действия, которые накануне проходили на границе Армении и Азербайджана. Об этом передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова сообщила, что Россия находится в контакте с обеими сторонами конфликта для перевода ситуации в мирное русло. Представитель МИД призвала Баку и Ереван проявлять сдержанность и решать проблемы мирным путем. Она также отметила, что произошедшее подтверждает важность процесса делимитации границ между двумя республиками.

Захарова добавила, что в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) внимательно следят за ситуацией. Кроме того, вместе с Арменией проводятся консультации по использованию договора о дружбе и сотрудничестве.

Столкновения на армяно-азербайджанской границе вспыхнули 16 ноября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. В данный момент обстановка стабилизировалась. Ереван призвал Москву защитить территориальную целостность Армении в соответствии с двухсторонним договором от 1997 года.

