ЕС призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры

Европейский союз (ЕС) призвал к сдержанности Армению и Азербайджан, на границе между которыми произошли военные столкновения. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

Евросоюз глубоко обеспокоен произошедшим, отмечается в публикации. Глава Евросовета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и призвал их к срочной деэскалации и полному соблюдению режима прекращения огня.

ЕС считает, что Баку и Ереван должны проявить предельную сдержанность и соблюдать обязательства трехсторонних соглашений. «Мы призываем обе стороны возобновить переговоры для достижения всеобъемлющего урегулирования нерешенных вопросов, включая демаркацию границы», — сказано в заявлении.

16 ноября на границе Армении и Азербайджана вспыхнули бои. Стороны обвинили друг друга в эскалации. Один армянский военнослужащий погиб, 13 попали в плен, связь с 24 бойцами потеряна. Баку оценил свои потери в семь погибших и десять раненных. В данный момент, по утверждению обеих сторон, обстановка на границе стабилизировалась.

27 сентября 2020 года начались боевых действия на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую поддерживает Армения. Столкновения продолжались до 9 ноября, когда Москва, Баку и Ереван приняли трехстороннее соглашение о прекращении огня. По итогам войны Баку восстановил контроль над частью территорий, потерянных в начале 1990-х годов. В регион вошли российские миротворцы.