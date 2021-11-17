Азербайджан подсчитал число погибших и раненых в боях на границе

В Министерстве обороны Азербайджана подсчитали число погибших и раненых в результате столкновений с армянскими военными на линии соприкосновения. Данные обнародовала пресс-служба ведомства.

По его информации, в результате боев погибли семь азербайджанских военных, еще десять получили ранения. В Минобороны добавили, что ситуация на армяно-азербайджанской границе стабилизировалась.

«Провокация и военная авантюра, совершенная Арменией на государственной границе, полностью провалились», — заявили в Баку, возложив всю ответственность за эскалацию напряженности на Ереван.

Утром в среду, 17 ноября, Армения сообщила, что после инцидента была утеряна связь с 24 военными, один человек погиб, а 13 военнослужащих были взяты в плен.

16 ноября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные атаковали азербайджанские посты в Кельбаджарском и Лачинском районах республики. В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что армянские военные подверглись обстрелу со стороны азербайджанцев на восточном направлении границы.

Россия, США, ООН и Европейский союз призвали Баку и Ереван к немедленному прекращению огня. Позже Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения в районе границы после переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу.