Пашинян назвал действия азербайджанских военных прямой агрессией против Армении

Азербайджан нацелен разрушить суверенитет Армении благодаря молчанию международной общественности. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Совета безопасности на фоне обострения ситуации на границе, передает «Sputnik Армения».

По его словам, ситуация на армяно-азербайджанской границе на данный момент относительно спокойная, однако действия Баку говорят о попытках срыва трехсторонних договоренностей по Карабаху. «К сожалению, есть потери и среди армянских военных, они сейчас уточняются и будут обнародованы позже», — добавил Пашинян и назвал действия Вооруженных сил (ВС) Азербайджана прямым актом агрессии против Армении.

Глава армянского правительства подчеркнул, что, хотя республика сейчас и находится в тяжелом положении, но уже доказала, что с ней нельзя разговаривать языком силы.

16 ноября на границе Армении и Азербайджана начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван обратился к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении в соответствии с двухсторонним договором от 1997 года. На данный момент известно, что в плен попали 12 армянских военнослужащих, убитые и раненые есть с обеих сторон. По данным оборонных ведомств двух стран, ситуация на границе остается крайне напряженной.