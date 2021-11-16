Армения предупредила Россию об ухудшении отношений в случае ее бездействия

В Армении заявили, что отношения с Россией ухудшатся, если она не отреагирует на вторжение

Доверительные отношения России и Армении могут резко измениться и ухудшиться в случае бездействия Москвы касательно вторжения азербайджанских военных на территорию Армении. Об этом заявил председатель постоянной комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности, член правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Россия должна отреагировать на нарушение режима перемирия азербайджанской стороной. Он подчеркнул, что, помимо прочего, были нарушены все пункты устава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которого является Армения, что дает ей гарантии в коллективной обороне в случае нападения на страну внешних сил.

Данные положения обязывают Москву вмешаться в ситуацию, добавил чиновник. «Даже хрупкая реальность доверия, существующая в стратегическом партнерстве с Россией, может измениться в мгновение ока, если не будет вмешательства в приграничную ситуацию», — предупредил он.

16 ноября на границе Армении и Азербайджана начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван обратился к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении в соответствии с двухсторонним договором от 1997 года. На данный момент известно, что в плен попали 12 армянских военнослужащих, убитые и раненые есть с обеих сторон. По данным оборонных ведомств двух стран, ситуация на границе остается крайне напряженной.