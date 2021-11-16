Армения попросила у России защиты по ельцинскому договору

Армения призвала Россию защитить ее территорию по договору от 1997 года

Ереван обратился к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении в соответствии с ранее заключенным двухсторонним договором между странами. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на армянский Совбез.

Так, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян напомнил о договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который был заключен в 1997 году тогдашними президентами России и Армении Борисом Ельциным и Левоном Тер-Петросяном. По его словам, в настоящее время власти страны готовят обращение в адрес Москвы, основанное на данном документе.

В середине ноября ситуация на армянско-азербайджанской границе снова обострилась. Так, 14 ноября армянское Минобороны заявило об интенсивной перестрелке между военными двух стран, причиной которой стала попытка азербайджанцев начать наступление на восточном направлении границы.

16 ноября Минобороны Азербайджана сообщили, что армянские военные атаковали азербайджанские посты в Кельбаджарском и Лачинском районах республики. Отмечалось, что в результате двое азербайджанских военных получили ранения. В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что армянские военные подверглись обстрелу со стороны азербайджанцев на восточном направлении границы.