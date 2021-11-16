Азербайджан заявил об атаке армянских военных на свои посты

Минобороны Азербайджана: военные Армении атаковали посты в двух районах

Армянские военные атаковали азербайджанские посты в двух районах республики — Кельбаджарском и Лачинском. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

По данным военного ведомства, в результате нападения двое азербайджанских военнослужащих были ранены.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что армянские военные подверглись обстрелу со стороны азербайджанцев на восточном направлении границы.

14 ноября армянское Минобороны заявило об интенсивной перестрелке на армянско-азербайджанской границе. Сообщалось, что инцидент произошел около 12:00 по московскому времени на восточном направлении границы. Причиной стрельбы, по версии армянского военного ведомства, стала попытка азербайджанских военных начать наступление в данном районе.

Позже стало известно, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана в ходе приграничной перестрелки с военнослужащими Армении задействовали бронетранспортеры (БТР) и боевые машины пехоты (БМП).