Стало известно о применении Азербайджаном БТР и БМП на границе с Арменией

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Азербайджана в ходе приграничной перестрелки с военнослужащими Армении задействовали бронетранспортеры (БТР) и боевые машины пехоты (БМП). Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на армянские СМИ.

Подробности случившегося не приводятся.

Об инциденте на границе Армении и Азербайджана стало известно ранее 14 ноября. В Ереване сообщили, что причиной стрельбы стала попытка азербайджанских военных начать наступление в восточном направлении границы.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от территориальных претензий к его стране и Турции. «Надеюсь, что Армения откажется от территориальных претензий к Турции и к Азербайджану, а если нет, то тогда еще больше ухудшит свое положение», — заявил он.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) начались бои. 9 ноября того же года лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление о прекращении огня. По итогам войны Баку вернул под свой контроль часть потерянных территорий.