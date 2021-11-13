В Карабахе неизвестный бросил гранату в азербайджанский пост

Армянин бросил гранату в азербайджанский блокпост в окрестностях города Шуша в Карабахе. Об этом сообщает информационное агентство Trend.

Отмечается, что неизвестный атаковал пост с азербайджанскими военными в селе Дашалты. Как отмечает издание, злоумышленник был задержан российскими миротворцами, временно размещенными на территории Азербайджана.

В результате инцидента никто из военнослужащих не пострадал.

Ранее в ноябре президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Турции и Азербайджану. По словам Алиева, Ереван «рано или поздно поймет», что территориальные претензии «не приносят пользы и чести». «Надеюсь, что Армения откажется от территориальных претензий к Турции и к Азербайджану, а если нет, то тогда еще больше ухудшит свое положение», — заявил он.