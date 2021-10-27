Пашинян ушел от ответа на вопрос о визите в Карабах

Пашинян о поездке в Карабах: визиты будут осуществляться, исходя из целесообразности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел от ответа на вопрос о возможной поездке в Нагорный Карабах, передает «Интерфакс».

«Визиты должностных лиц будут осуществлены, исходя из целесообразности», — заявил Пашинян в парламенте, отвечая на соответствующий вопрос оппозиционного депутата во время «правительственного часа».

Ранее президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган открыли международный аэропорт в городе Физули, который до осени 2020 года находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

В сентябре Алиев допустил возможность встречи с Пашиняном. «Если Минская группа [ОБСЕ] предложит такую встречу, мы не будем против», — отметил президент Азербайджана.

В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. В 1994-м Армения, Азербайджан и НКР заключили перемирие, но оно периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и НКР начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. В ноябре лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление о прекращении огня. По итогам войны Баку вернул под свой контроль часть потерянных в 1990-х годах территорий.