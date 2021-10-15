Алиев назвал условие для начала делимитации границы Азербайджана с Арменией

Постконфликтный период в регионе Нагорного Карабаха проходит спокойно, и Баку готов начать переговоры по подписанию мирного соглашения с Ереваном. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), передает «Sputnik Азербайджан».

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По его словам, Азербайджан согласен начать процесс делимитации границы с Арменией. Политик отметил, что это станет возможно при взаимном признании территориальной целостности. «Надеемся, что руководство Армении не упустит этот исторический шанс», — подчеркнул Алиев.

Он также заявил о том, что Баку выдал Еревану всех военнопленных, и призвал передать Азербайджану полные карты минных полей. Он добавил, что «диверсанты», засланные Арменией в Карабах после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2030 года, не могут считаться пленными.

27 сентября 2020 года начались бои между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую поддерживает Армения. Стороны обвинили друг друга в провокации. Решение о прекращении огня было достигнуто 9 ноября при посредничестве Москвы. Баку вернул под свой контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

Территориальные споры между Ереваном и Баку обострились после завершения конфликта в Нагорном Карабахе, когда Азербайджану отошли несколько спорных районов. В начале мая в Минобороны Армении зафиксировали продвижение азербайджанских солдат вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей. В Баку назвали действия своих военных корректными и оправданными в рамках процесса уточнения границ.