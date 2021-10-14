Армения обвинила Азербайджан в разжигании этнической вражды

Азербайджан систематически разжигает этническую вражду в отношении армян, несмотря на заключение трехстороннего соглашения 10 ноября 2020 года после 44-дневной войны. Такое обвинение Баку предъявил на заседании Международного суда ООН постпред Армении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Егише Киракосян.

По его словам, Ереван стремится положить конец жестокому отношению к армянским военнопленным и гражданским лицам, находящимся под юрисдикцией Баку, а также прекратить политику Азербайджана по уничтожению или фальсификации исторических и культурных памятников, которые находятся на перешедших под контроль Баку территориях.

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«Цель судебного иска — предотвратить расширение порочного круга ненависти и агрессии против этнических армян, защитить их права от необратимого ущерба», — пояснил Киракосян.

Постпред добавил, что руководство Азербайджана уже в течение длительного времени пропагандирует ненависть к армянам практически на каждодневном уровне. В связи с этим Ереван призывает суд ввести временные меры против Баку.

27 сентября 2020 года между Азербайджаном и НКР начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. Война продолжалась до 10 ноября, когда Армения, Азербайджан и Россия заключили трехсторонне соглашение. Баку вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Несмотря на соглашение, Азербайджан продолжает удерживать армянских военнопленных.