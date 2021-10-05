В Армении президента Азербайджана сравнили с «хвастливым подростком»

Третий президент Армении Серж Саргсян ответил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву на обвинения в дезертирстве во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом пишет портал Verelq.

Саргсян раскритиковал поведение Алиева и сравнил азербайджанского лидера с «хвастливым подростком», который «после того, как его побили, побежал звать отца на подмогу и, стоя у него за спиной, расхрабрился и расхвастался».

«Что же ты три или десять лет назад не приглашал в село Матагис Мартакертского района Республики Арцах? Ты бы так петушился, когда жаловался, что за закрытыми дверями тебя вынуждают признать независимость Арцаха», — добавил экс-президент.

Он предложил Алиеву «помалкивать» о дезертирстве и напомнил про Карабахскую войну 1992-1994 годов. «Твой возраст был таким, что ты мог и был обязан находиться на поле боя. Где ты был, я знаю. Скажи, пусть узнают и другие», — подчеркнул Саргсян.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) начались вооруженные столкновения, которые продолжались до 10 ноября. Баку вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. 9 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе.