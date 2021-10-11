Стало известно о задержании убившего жителя Карабаха азербайджанского снайпера

В Азербайджане задержан снайпер, убивший жителя Нагорного Карабаха. Об этом стало известно Telegram-каналу WarGonzo от источников в российских силовых структурах.

Расследование проводила трехсторонняя комиссия из представителей прокуратур России, Армении и Азербайджана. Снайпер был задержан азербайджанскими силовиками, под угрозой увольнения оказался ряд генералов, говорится в сообщении. Как утверждают источники WarGonzo, реакция Баку может объясняться тем, что в результате стрельбы могли пострадать российские миротворцы.

«Sputnik Армения» сообщает, что днем 9 октября житель города Мартакерта, занимавшийся сельскохозяйственными работами, погиб от выстрела с азербайджанской стороны. Возбуждено уголовное дело.

В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года между Азербайджаном и НКР начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. Война продолжалась до 10 ноября. Баку вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.