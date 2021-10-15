Пашинян призвал усилить механизмы расследования инцидентов в Нагорном Карабахе

Армения надеется на скорейшее освобождение всех военнопленных, задержанных на территории Азербайджана, а также выступает за разблокировку всех транспортных коммуникаций в регионе. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), передает «Sputnik Армения».

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Политик добавил, что Ереван в свою очередь готов передать Баку карты минных полей. Для полного урегулирования послевоенной ситуации в регионе он также призвал усилить трехсторонние механизмы расследования инцидентов в Нагорном Карабахе.

Пашинян отметил, что Вооруженные силы (ВС) Азербайджана регулярно устраивают провокационные действия на границе, что ведет к гибели людей и оттягивает подписание мирного соглашения между сторонами конфликта.

Кроме того, премьер назвал важным возобновление переговорного процесса в рамках Минской группы для подписания мирного соглашения Армении и Азербайджана.

14 октября омбудсмен Армении Арман Татоян написал, что военные армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) были ранены в результате обстрела со стороны сил Азербайджана. Всего пострадали шесть человек, двое из них в критическом состоянии.

Министерство обороны Азербайджана в ответ опровергло причастность к стрельбе, заявив, что перестрелка произошла между незаконными армянскими вооруженными отрядами.