Азербайджан сообщил об убийстве военнослужащего армянским снайпером

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что военнослужащий страны убит армянским снайпером.

«Незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, вновь совершили террористический акт, — сказано в сообщении. — 14 октября примерно в 18:15 в результате снайперского выстрела незаконных армянских вооруженных отрядов погиб военнослужащий азербайджанской армии Хамзаев Афган Бахрам оглу».

Баку назвал случившееся умышленной провокацией. В Минобороны отметили, что теракт произошел на фоне встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Минске при посредничестве России.

«Этот случай является очередным доказательством политики Армении по намеренному обострению ситуации в регионе, созданию препятствий для выполнения положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и очернению деятельности российских миротворцев», — говорится в сообщении.

11 октября стало известно, что в Азербайджане задержан снайпер, убивший жителя Нагорного Карабаха.

