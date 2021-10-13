Азербайджан обвинил Армению в обстреле гражданской автоколонны

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле гражданской автоколонны, которая ехала в сопровождении российских миротворцев. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Баку, инцидент случился днем 13 октября. Колонна, перевозившая невоенные грузы, двигалась из поселка Суговушан в Кельбаджарский район. В результате обстрела была повреждена машина военной полиции Азербайджана, которая ехала впереди колонны. Пострадавших нет.

«Обстрел незаконными армянскими вооруженными формированиями автомобильной колонны гражданского назначения, движущейся в сопровождении российских миротворцев для восстановления гражданской инфраструктуры на освобожденных территориях, недопустим», — подчеркнули в Минобороны.

Для расследования произошедшего направлено обращение в командование российских миротворческих сил и совместный российско-турецкий мониторинговый центр.

Ранее стало известно, что в Азербайджане задержан снайпер, убивший жителя Нагорного Карабаха.