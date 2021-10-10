Азербайджан показал уничтожение армянского «Эльбруса»

Азербайджан показал кадры уничтожения армянского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Эльбрус» Вооруженных сил Армении. Фотографии опубликованы в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Ранее эти кадры не публиковались. На фото можно увидеть точную геолокацию пусковой установки: она находится в поле у автомагистрали М-11 между городом Варденис и селом Сотк (в Гехаркуникской области Армении). По словам авторов Telegram-канала, кадры были сделаны во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что успешное взятие поселка Гадрут решило исход конфликта в Закавказье и помогло добиться освобождения Карабаха. Алиев подчеркнул, что в ходе гадрутской операции Азербайджан еще раз продемонстрировал всему миру и, в частности, Армении свою мощь.

Вооруженный конфликт между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую поддерживает Армения, случился осенью 2020 года. За несколько недель боев Баку вернул под свой контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.