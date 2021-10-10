Алиев рассказал о решающей в карабахском конфликте операции

Операция по освобождению поселка Гадрут имеет решающее значение в карабахском конфликте. Успешное взятие населенного пункта решило исход конфликта в Закавказье и помогло добиться освобождения Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом сообщает Day.Az.

По словам азербайджанского лидера, гадрутская операция была важна не только с военной, но и со стратегической точки зрения, поскольку поселок, расположенный в горной местности, окружают высоты, с которых возможно взять под контроль большую территорию. Алиев подчеркнул, что Гадрут было очень сложно взять, поскольку армянская сторона действовала упорно и несколько дней оказывала сопротивление силам Азербайджана. Только после ожесточенных боев военные Армении потерпели поражение.

Алиев подчеркнул, что в ходе гадрутской операции Азербайджан еще раз продемонстрировал всему миру и, в частности, Армении свою мощь. «Мы показали, что никто и ничто не может устоять перед нами, что мы любой ценой освободим все наши земли», — сказал он.

Также президент Азербайджана отметил, что во время карабахского конфликта армянская сторона распространяла ложную информацию, в том числе и об операции в Гадруте.

Вооруженный конфликт между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую поддерживает Армения, случился осенью 2020 года. За несколько недель боев Баку вернул под свой контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Огонь прекратился после того, как лидеры России, Азербайджана и Армении подписали соответствующее соглашение. Документ содержит пункт о том, что в регионе будут разблокированы транспортные связи.

В Армении и Азербайджане 27 сентября прошли памятные мероприятия, приуроченные к годовщине начала Второй карабахской войны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу заявил о завершенности конфликта и призвал Армению адаптироваться к новым геополитическим реалиям в регионе.