Азербайджанские самолеты начали летать над Арменией

Самолеты «Азербайджанских авиалиний» начали летать над Арменией из Баку в Нахичевань

Самолеты «Азербайджанских авиалиний» начали летать над Арменией по маршруту Баку — Нахичевань — Баку. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на представителей авиакомпании.

«Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран», — заявили в компании.

Теперь перевозчик может использовать все существующие воздушные коридоры, в том числе те, которые проходят через территории Армении и Ирана.

8 сентября впервые за 30 лет пассажирский самолет авиакомпании «Turkish Airlines» совершил внутренний рейс Нахичевань — Гянджа через воздушное пространство Армении.

Осенью 2020 года случился вооруженный конфликт между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую поддерживает Армения. За несколько недель боев Баку вернул под свой контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Огонь прекратился после того, как лидеры России, Азербайджана и Армении подписали соответствующее соглашение. Документ содержит пункт о том, что в регионе будут разблокированы транспортные связи.