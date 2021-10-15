Азербайджан опроверг причастность к стрельбе в Нагорном Карабахе

МО Азербайджана: произошла стрельба между незаконными армянскими отрядами, мы не причастны

Министерство обороны (МО) Азербайджана опровергло причастность к стрельбе, в результате которой были ранены шесть военных непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Об этом сообщает ТАСС.

«На территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, произошла перестрелка между незаконными армянскими вооруженными отрядами», — сообщили там. В ведомстве подчеркнули, что азербайджанские военные не имеют отношения к инциденту.

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Ранее омбудсмен Армении Арман Татоян написал, что военные армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) были ранены в результате обстрела со стороны сил Азербайджана. Всего ранены шесть человек, двое из них в критическом состоянии.

В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года между Азербайджаном и НКР начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. Война продолжалась до 10 ноября. Баку вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.