В Армении сообщили о ранении солдат в Карабахе из-за обстрела Азербайджана

Омбудсмен Татоян: шесть военных НКР ранены в результате обстрела со стороны Азербайджана

Омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил, что военные армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) были ранены в результате обстрела со стороны сил Азербайджана. Об этом он написал в Facebook.

По данным Татояна, всего ранены шесть человек, двое из них в критическом состоянии. «Обстрелы велись накже в направлении Арав и еще нескольких других населенных пунктов Арцаха», — сообщил он.

В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года между Азербайджаном и НКР начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. Война продолжалась до 10 ноября. Баку вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.