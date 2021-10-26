Алиев и Эрдоган открыли международный аэропорт в Карабахе

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган открыли международный аэропорт в городе Физули, который до осени 2020 года находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом 26 октября сообщает «Sputnik Азербайджан».

Алиев встретил прилетевшего Эрдогана на красной дорожке. Главы государств перерезали ленту на церемонии открытия аэропорта. Им вручили символические ключи от воздушной гавани.

Турецкая делегация включает министров иностранных дел, национальной обороны, окружающей среды и транспорта. В администрации Эрдогана заявили, что визит станет еще одним шагом по укреплению двусторонних связей, и «Турция и далее будет оказывать поддержку Азербайджану».

Это не первая поездка Эрдогана в Нагорный Карабах. В июне президенты Турции и Азербайджана подписали в городе Шуша декларацию о союзничестве. Алиев заявил, что документ имеет «историческое значение» и охватывает все направления двустороннего сотрудничества, в том числе регламентирует обязательства по обороне и взаимопомощи.

МИД Армении назвал поездку Эрдогана провокацией, которая угрожает миру в регионе.