Президент Азербайджана Ильхам Алиев предрек Армении жизнь с клеймом побежденного государства. Об этом сообщает Vesti.az.

Алиев выступил перед военнослужащими в городе Шуша, который год назад перешел под контроль Баку во время боев в Нагорном Карабахе. Глава государства заявил, что «враг еще больше наглеет, делает неприемлемые шаги и заявления для того, чтобы затронуть чувства азербайджанского народа». Он напомнил, что перед конфликтом армянский премьер-министр Никол Пашинян называл Карабах Арменией, а в Шуше состоялась инаугурация новоизбранного президента непризнанной республики. По словам Алиева, все это было оскорблением для азербайджанцев.

«Сколько мы должны были терпеть? Кто-то должен был преподать им урок или нет? Вот в вашем лице тысячи, десятки тысяч азербайджанских юношей, солдат, офицеров показали врагу его место, поставили врага в такое положение, из которого он никогда не сможет выйти. Он будет жить вечно с клеймом побежденного народа и государства», — сказал Алиев.

27 сентября 2020 года начались бои между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую поддерживает Армения. Стороны обвинили друг друга в провокации. Решение о прекращении огня было достигнуто 9 ноября при посредничестве Москвы. Баку вернул под свой контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.