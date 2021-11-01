Президент Азербайджана обвинил Армению в 30-летних этнических чистках

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к генеральным прокурорам Совета сотрудничества тюркоязычных государств обвинил Армению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Об этом сообщает The First News.

Ереван в течение 30 лет проводил политику этнических чисток на территории Нагорного Карабаха, заявил Алиев на Совете генеральных прокуроров Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который открылся 1 ноября в Баку. «В период оккупации Армения полностью разрушила все наши села и города, вандализму были подвержены наши исторические, культурные и религиозные памятники», — перечислил президент Азербайджана.

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В доказательство своей позиции Алиев привел события в городе Ходжалы, где от рук вооруженных формирований погибли 613 мирных жителей, а также указал, что всего в ходе Карабахской войны пропало без вести более 4 тысяч граждан Азербайджана.

Теперь, когда Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, в регионе начнется новая реальность, которая придаст импульс надежной защите прав и свобод человека, пообещал Алиев.

Ранее глава государства обвинил Ереван в организации наркотрафика в Европу через территорию Нагорного Карабаха. Генеральная прокуратура Армении ответила симметрично, назвав слова Алиева ложью и попыткой скрыть факт, что Азербайджан является главной транзитной страной для поставок героина.

Вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха — один из самых известных этнических конфликтов на территории стран бывшего СССР. За территории Нагорного Карабаха советские Армения и Азербайджан начали спор еще в 80-е, а после распада Советского Союза конфликт перешел в острую фазу и стал известен как Карабахская война. В ней победу одержал Ереван, заняв большую часть территории Нагорного Карабаха. В сентябре-ноябре 2020 года случилось новое обострение, в ходе которого Баку удалось взять реванш и вернуть под свой контроль ряд районов Карабаха, преимущественно на юге и западе региона.