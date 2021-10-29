Прокуратура Армении обвинила президента Азербайджана в сокрытии наркотрафика

В Ереване ответили на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, упрекнувшего Армению в использовании Нагорного Карабаха для транзита наркотиков из Ирана на протяжении 30 лет. Генеральная прокуратура Армении поделилась статистикой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, и выдвинула встречные обвинения, уличив Азербайджан в сокрытии наркотрафика, передает Sputnik.

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Генпрокуратура Армении раскрыла статистику по преступлениям, связанным с перевозкой наркотиков через границу с Ираном. За три года, с 2017-го по 2020-й, было изъято 157 килограммов запрещенных веществ, за девять месяцев 2021-го — и вовсе 451 килограмм. В 2020 году правоохранителям удалось пресечь 13 случаев контрабанды, за девять месяцев 2021-го — 12 случаев.

По Нагорному Карабаху данные скромнее: с 2016 года по сей день там выявили только семь случаев контрабанды наркотиков общим объемом в 28 килограммов. Из 16 задержанных на границе Карабаха и Ирана десять человек отправились в тюрьму.

Представители прокуратуры заверили, что Армения и Иран эффективно борются с наркотрафиком на общей границе. В доказательство своих слов ведомство приводит письмо из офиса ООН с благодарностью за обнаружение большой партии запрещенных веществ.

В прокуратуре также подчеркнули, что обвинения Алиева необоснованны. Утверждается, что Алиев таким образом отводит внимание от того факта, что это Азербайджан входит в число основных транзитных стран героина, о чем свидетельствует доклад офиса ООН по борьбе с наркотиками и преступностью.

15 октября президент Алиев обвинил своего западного и южного соседей в покровительстве наркотрафику. «На протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу», — заявил президент Азербайджана на заседании Совета глав государств СНГ.