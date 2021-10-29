Азербайджанцы заинтересовались армянским языком

После 44-дневной войны в Карабахе жители Азербайджана массово заинтересовались изучением армянского языка. Основной аудиторией языковых курсов являются дипломаты, журналисты, сотрудники спецслужб и экономисты, сообщил педагог кафедры кавказоведения Азербайджанского университета языков Гусейн Аскеров в комментарии «Sputnik Азербайджан».

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По словам преподавателя, желающих начать учить язык настолько намного, что пока не удается записать всех сразу. Он пояснил, что многие учащиеся нацелены на изучение языка, чтобы углубленно изучать армянскую прессу и быть в курсе текущей экономической ситуации в Армении.

«Я не успеваю внести всех претендентов на изучение армянского языка в свой график, но при этом нам очень нужны такие специалисты», — подчеркнул Аскеров. При этом филолог отметил, что пособия для изучения армянского языка ему приходится составлять самому, так как раньше в Азербайджане их просто не существовало.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

Давний исторический конфликт не позволяет двум странам наладить социокультурные связи, также между республиками не установлены дипломатические отношения. Несмотря на это, руководство Армении допустило налаживание диалога с Азербайджаном, но ситуация осложняется вопросами делимитации границы и региональных коммуникаций.