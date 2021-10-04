Пашинян обвинил Баку в агрессивной риторике

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в агрессивной риторике. Об этом он высказался на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните, пишет ТАСС.

Пашинян отметил, что подобная риторика провоцирует вражду и препятствует преодолению напряженности в Нагорном Карабахе.

В числе прочих препятствий для мира в регионе он назвал нарушение Азербайджаном режима прекращения огня, вольную интерпретацию Баку пунктов мирного соглашения и нерешенный вопрос с обменом военнопленными.

Ранее Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал его «привести с собой всех пленных».

До этого Алиев сообщил о возможности встречи с армянским лидером. «Я готов к переговорам с господином Пашиняном в любое время, когда будет готов он», — отметил азербайджанский президент.