Армения признала военно-техническую отсталость от Азербайджана

Итоги Второй карабахской войны показали, что Армении следовало уделять больше внимания укреплению армии, а также разработке и закупке современных вооружений, особенно беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое заявление сделал президент Армении Армен Саркисян в интервью РБК.

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По его словам, страна действительно отстала в военно-техническом плане от Азербайджана, так как верила в высокую обороноспособность своей армии, не оглядываясь на тенденции военного развития стран в регионе и мире.

«В этой войне Армения была не впереди Азербайджана, а позади в смысле подготовленности и в военно-технологическом плане», — признал Саркисян.

Политик добавил, что, кроме вопросов оборонно-промышленного комплекса, Армении также следовало активно углублять военное сотрудничество с Россией, однако в последние годы страна сделала акцент на развитии отношений со странами Европейского союза (ЕС).

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

Большое преимущество в войне Баку получил благодаря использованию БПЛА. В частности, на службе у Вооруженных сил (ВС) Азербайджана в ходе боевых действий состояли способные поражать цели турецкие беспилотники Байрактар ТВ2, израильские разведывательно-дозорные беспилотники Heron TP и другие модели. ВС Армении, в отличие от противника, в основном использовали лишь разведывательные дроны.