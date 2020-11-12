Оценены результаты войны в Карабахе для России и Турции

Россия и Турция стали странами, которые оказались одними из победителей войны в Нагорном Карабахе. Итоги конфликта для Москвы и Анкары оценил эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев в своей статье для BBC News.

Как отмечает специалист, больше всех от войны выиграл Азербайджан, который смог заполучить новые территории. Однако Россия и Турция также добились важных для себя результатов.

Так, для Анкары война в Карабахе стала возможностью продемонстрировать усиление своих позиций на Южном Кавказе, особенно непосредственно в Азербайджане, которому она оказывала как военную, так и дипломатическую поддержку на протяжении всего конфликта. В частности, во многом именно благодаря участию турецких офицеров, которые руководили атаками беспилотников на позиции армянских военных, Баку удалось создать значительное преимущество и нанести противнику существенный урон.

Позиция России же на первый взгляд выглядела куда менее убедительно: после серии побед Азербайджана, поддерживаемого Турцией, создавалось впечатление, что Москва практически утратила свое влияние в регионе и не способна защитить своего единственного союзника в Закавказье. Однако, отмечает эксперт, расчеты российских властей оказались гораздо более тонкими, и в итоге Москва смогла даже упрочить свое положение в регионе.

По мнению Габуева, Москва на протяжении нескольких лет давала понять Еревану, что не станет напрямую поддерживать его в случае обострения конфликта с Баку. В итоге в начале боевых столкновений в Карабахе Армения фактически осталась в одиночестве. С другой стороны, Россия приняла самое активное участие в подписании мирного соглашения, которое принесло ей едва ли не больше выгоды, чем всем остальным подписантам.

Так, с одной стороны, Москве все же удалось предотвратить окончательное поражение непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и сохранить часть территории под армянским влиянием. С другой стороны, новый договор позволил России направить в Карабах своих миротворцев — об этой возможности в Кремле мечтали с 1994 года, однако ранее добиться подобного не получалось, пишет Габуев. При этом Анкара не получила аналогичных условий присутствия своего контингента в регионе.

Кроме того, заключение соглашения при участии России показало, что она по-прежнему остается одним из ключевых игроков в регионе, сумевшим сохранить связи как с Арменией, так и с Азербайджаном, и может успешно конкурировать с Турцией за влияние. Особенно заметными эти успехи выглядят на фоне того, что ни США, ни страны Европы никак не смогли заявить о себе в данном конфликте и оказались не у дел.

Главы России, Армении и Азербайджана 10 ноября приняли заявление, которое предполагает прекращение боевых действий и размещение миротворцев вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Срок пребывания контингента составит пять лет с автоматическим продлением на аналогичные сроки, если ни одна из сторон не заявит за полгода до истечения срока о намерении прекратить действие данного положения.

Кроме того, согласно принятому заявлению, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов.