Президент Армении написал Путину письмо

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что написал письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором попросил его посодействовать установлению границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом он рассказал в интервью РБК, оно доступно на YouTube-канале издания.

Саркисян уточнил, что поводом к возникновению сложностей с определением границ территории стал конфликт в Нагорном Карабахе. По его мнению, азербайджанская сторона использует виртуальные карты, которые может нарисовать любой человек, освоивший программирование.

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«Тогда я тоже написал Владимиру Владимировичу Путину письмо, в этом письме высказал мысль, что именно советские карты хранят возможное решение проблемы. А то там в разных местах стороны, в первую очередь азербайджанская сторона, используют какие-то карты от Google, от чего-то еще», — сказал армянский президент.

По словам политика, советские карты ценны тем, что отображают общую историю и Российской империи, и Советского Союза. Саркисян также подчеркнул, что решать вопрос с границами без участия России невозможно.

Территориальные споры между Ереваном и Баку обострились после завершения конфликта в Нагорном Карабахе, когда Азербайджану отошли несколько спорных районов. В начале мая в Минобороны Армении зафиксировали продвижение азербайджанских солдат вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей. В Баку назвали действия своих военных корректными и оправданными в рамках процесса уточнения границ.