Посольство Украины в США отчиталось об исправлении карты с Крымом в Apple Music

Посольство Украины сообщило, что Apple исправила карты с изображением Крыма как части РФ

Посольство Украины в США отчиталось в Facebook об исправлении карты с Крымом в Apple Music.

«Отличная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили в посольство, что карты в приложении Apple Music for Artists, которые ранее содержали ложное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым — это Украина», — сказано в сообщении.

В конце сентября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу «Дом» за то, что он показал в эфире карту, на которой Крым был обозначен как территория России. «Изображение Крыма "российским" в национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором», — заявили в совете.

Крым присоединился к России в марте 2014 года после референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова поддержали данное решение. Украина считает это оккупацией.