Украинскому телеканалу вынесли предупреждение за карту с российским Крымом

Украинскому телеканалу «Дом» вынесли предупреждение за показ в эфире карты с Крымом

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу «Дом» за то, что он показал в эфире карту, на которой Крым был обозначен как территория России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Совет посчитал, что «Дом» нарушил закон. «Изображение Крыма "российским" в национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором», — сказано в сообщении.

Карту показали в эфире 5 июля. В совет по вопросам телевидения обратились депутаты Верховной Рады и Служба безопасности Украины. Замдиректора телеканала Вера Ельчик сообщила, что «Дом» извинился перед зрителями в тот же день, как была показана карта. Она объяснила произошедшее халатностью.

Государственный телеканал «Дом» был создан в марте 2020 года для вещания на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.