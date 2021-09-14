Выступавшая за Украину чемпионка ОИ показала фото из Крыма с флагом России

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Марина Голядкина показала в Instagram фотографию из отпуска в Крыму.

Спортсменка попозировала в Ялте с флагом России. На снимке она в купальнике оранжевого цвета выполнила шпагат. «Угадайте, где отдыхаю. Привет хейтерам», — подписала пост Голядкина. В комментариях пользователи назвали чемпионку ОИ рисковой.

Голядкина родилась в Донецке и до 2015 года выступала за сборную Украины, вместе с которой становилась бронзовым призером чемпионата мира. В 2015 году она получила российское гражданство. В составе отечественной команды спортсменка завоевала золото на Олимпийских играх в Токио и дважды выиграла мировое первенство.

22 июля на сайте Олимпийских игр в Токио в разделе Olympics Cheer Zone появилась карта, на которой Украина отделена от Крыма границей. Министерство иностранных дел страны поручило посольству в Японии разобраться в случившемся, после чего условная линия между Украиной и Крымом исчезла.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.