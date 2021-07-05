На Украине подвели итоги Евро фразой о «неделимой стране с Крымом и Донбассом»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на сайте организации подвел итоги чемпионата Европы.

Он заявил, что страна остается неделимой вместе с Крымом, Донбассом и другими регионами. Павелко подчеркнул, что это было отражено на форме сборной Украины, ставшей самой популярной на турнире. «Наши сине-желтые сердца бились в едином звучании с вечными оберегами нашего государства — "Слава Украине" и "Героям слава"», — приводит портал его фразу.

Сборная Украины добралась до четвертьфинала Евро, где потерпела разгромное поражение от Англии со счетом 0:4. В 1/8 финала команда Андрея Шевченко одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Из группы украинцы вышли, заняв третье место.

Перед началом Евро украинцы представили новую форму, на которой был изображен полуостров Крым. В УЕФА согласовали экипировку, однако обязали сборную убрать с формы лозунг «Героям слава».