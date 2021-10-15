Путин оценил ситуацию в Карабахе поговоркой про плохой мир и хорошую войну

Президент России Владимир Путин про Нагорный Карабах: плохой мир лучше, чем хорошая война

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха поговоркой «плохой мир лучше, чем хорошая война». Об этом в пятницу, 15 октября, сообщает ТАСС.

Путин на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что российские миротворцы выступают гарантом достигнутого перемирия в Карабахе.

«При нашем содействии осуществляется и доставка гуманитарных грузов, разминируются территории — причем, хочу обратить ваше внимание, с обеих сторон, на обеих территориях: и на территории Азербайджана, и на территории Армении. Восстанавливаются системы жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению», — отметил российский лидер.

Путин сообщил, что в свои дома вернулись более 52 тысяч беженцев.

В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть эту территорию силой, началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика заключили перемирие, однако оно периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и НКР начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. Бои продолжались до 10 ноября, пока лидеры России, Армении и Азербайджана не приняли заявление о прекращении огня. По итогам войны Баку вернул под свой контроль ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.