Алиев: надеюсь, Ереван откажется от территориальных претензий к Турции и к Азербайджану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Турции и Азербайджану. Об этом сообщает «Интерфакс — Азербайджан».

По словам Алиева, Ереван «рано или поздно поймет», что территориальные претензии «не приносят пользы и чести». «Надеюсь, что Армения откажется от территориальных претензий к Турции и к Азербайджану, а если нет, то тогда еще больше ухудшит свое положение», — заявил он, выступая в пятницу, 12 ноября, на восьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

По его словам, в 1920-х годах руководство СССР отдало часть Азербайджана Армении. «Тем самым тюркский мир был разделен, и сегодня мы вновь объединяем географию тюркского мира за счет логистических проектов», — заявил Алиев, добавив, что запуск Зангезурского коридора «откроет очень широкие возможности для всего региона».

В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. В 1994-м стороны заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) начались бои. 9 ноября того же года лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление о прекращении огня. По итогам войны Баку вернул под свой контроль часть потерянных территорий.

В годовщину окончания войны МИД Армении заявил, что азербайджанская армия оккупировала значительные территории НКР и совершила там многочисленные военные преступления.