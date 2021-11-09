Армения исключила нахождение Карабаха в составе Азербайджана

Министерство иностранных дел (МИД) Армении в связи с годовщиной окончания войны в Нагорном Карабахе выступило с заявлением, в котором исключило возможность нахождения этой территории в составе Азербайджана. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает «Sputnik Армения».

Ереван утверждает, что осенью 2020 года Баку развязал вооруженную агрессию при прямом военном участии Турции и террористов из Ближнего Востока.

«В результате разрушительной 44-дневной агрессии значительные территории Нагорно-Карабахской республики (Республика Арцах, НКР), включая исторический и культурный центр — город Шуши, были оккупированы Азербайджаном. В ходе боевых действий азербайджанская армия совершила многочисленные военные преступления», — говорится в заявлении.

В число таких преступлений, по данным армянского МИД, входят пытки и внесудебные расправы над военнопленными и мирными жителями, этнические чистки, умышленное разрушение памятников и церквей, применение оружия неизбирательного действия для ударов по населенным пунктам.

«Нагорно-Карабахская республика (Республика Арцах, НКР) никогда не будет в составе Азербайджана. Уважение реализованного народом Арцаха своего неотъемлемого права на самоопределение и деоккупация территорий, на которых он самоопределился, создал и развивал свою независимую государственность, являются краеугольным камнем всеобъемлющего урегулирования азербайджано-карабахского конфликта», — отметили дипломаты.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев предрек Армении жизнь с клеймом побежденного государства.