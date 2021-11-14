Минобороны Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном

На границе Армении и Азербайджана завязалась интенсивная перестрелка. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского Минобороны.

Как заявили в военном ведомстве, инцидент произошел 14 ноября около 12:00 по московскому времени на восточном направлении границы. Причиной стрельбы стала попытка азербайджанских военных начать наступление в данном районе, уточнили в Минобороны Армении.

«Армянские военные предотвратили попытки противника расположиться в этом районе. Ситуация по-прежнему остается накаленной», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в ноябре сообщалось, что армянин бросил гранату в азербайджанский блокпост в окрестностях города Шуша в Карабахе. В результате произошедшего никто не пострадал, а злоумышленник был задержан российскими миротворцами, временно размещенными на территории Азербайджана.