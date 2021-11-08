В Карабахе в результате стрельбы погиб мирный житель

СМИ: в результате стрельбы азербайджанских военных в Нагорном Карабахе погиб человек

В Нагорном Карабахе в результате обстрела со стороны Вооруженных сил (ВС) Азербайджана в районе города Шуши погиб один человек, трое получили ранения. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Службу нацбезопасности (СНБ) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

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По данным ведомства, военные открыли стрельбу по мирным жителям, которые проводили ремонтные работы на водопроводе. Уточняется, что трое пострадавших получают необходимую медицинскую помощь. В то же время силовики и оперативные группы полиции проводят мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия, добавили в СНБ.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и НКР начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. В ноябре лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление о прекращении огня. По итогам войны Баку вернул под свой контроль часть потерянных в 1990-х годах территорий.

8 ноября в Азербайджане проходят праздничные мероприятия, так как в этот день в 2020 году был взят стратегически важный город Шуша.

Спустя год после окончания войны стороны так и не подписали мирный договор. На линии границы двух стран регулярно происходят вооруженные столкновения, в результате которых гибнут мирные жители и военные. Россия пообещала до последнего содействовать установлению мира в отношениях Баку и Еревана.