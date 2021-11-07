Пашинян обвинил Баку в неполном соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытках компрометировать деятельность российских миротворцев в Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Азербайджан не полностью соблюдает режим прекращения огня. Так, Пашинян отметил, что право армян на возвращение в Шуши и Гадрутский район до сих пор не было реализовано. Премьер также выразил надежду, что все случаи нарушения режима будут тщательно расследоваться.

Ранее сообщалось, что на будущей неделе планируется проведение трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна состоится в формате видеоконференции. По данным СМИ, встреча будет приурочена к годовщине подписания трехстороннего документа, после которого была остановлена война в Нагорном Карабахе.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и НКР начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. В ноябре лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление о прекращении огня. По итогам войны Баку вернул под свой контроль часть потерянных в 1990-х годах территорий.